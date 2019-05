Talentordningen Elite Aabenraa har mere end fordoblet antallet af unge sportsudøvere på en enkelt sæson. Nu sættes brugerbetalingen op. Den projektansvarlige håber, det kan give penge til flere vejledere og trænere.

Aabenraa: Folkene fra Elite Aabenraa har fået travlt. Således er antallet af unge sportsudøvere, der nu er tilknyttet talentordningen, steget fra 27 til 65 udøvere på en enkelt sæson. - Hovedårsagen er, at vi har sat aldersgrænsen ned til 14 år, hvor den før hed 15 år. Det har selvfølgelig været med til at hive tallet op. Derudover tror jeg, vores fortælling er blevet mere kendt, og at kendskabet til ordningen er blevet større. Det er også grunden til, at der er kommet markant flere fra ungdomsuddannelserne, lyder det fra Uffe Lykke Vind, kultur- og fritidskonsulent i kommunen og ansvarlig for Elite Aabenraa. Han spår, at antallet vil være nogenlunde det samme næste sæson. - Så nu skal vi til at forholde os til, om vi har nået vores makskapacitet. Det skal forblive et eksklusivt tilbud til dem, der vil noget mere, og som kræver et vist niveau, siger Uffe Lykke Vind.

Fripladser I forbindelse med at politikerne i kultur- og fritidsudvalget har godkendt at hæve brugerbetalingen til 1500 kroner, har de bedt forvaltningen kigge på muligheden for økonomiske fripladser. Det oplyser udvalgsformand Lars Kristensen (V). Fripladserne skal gøre det muligt for de unge, der har økonomiske udfordringer, også at blive en del af Elite Aabenraa.

Foto: Foto: Hans Chr. Gabelgaard Uffe Lykke Vind fra Elite Aabenraa mener, det øgede optag skyldes en kombination af udvidelse af ordningen og et øget kendskab. Arkivfoto: Hans Christian Gabelgaard

Forud for denne sæson havde folkene bag ordningen justeret den med henblik på flere udøvere. Men Uffe Lykke Vind fortæller, at de alligevel blev overrasket over, at der kom så mange flere. - Vi har omstruktureret en smule, så de yngre nu får mere gruppevejledning, og de ældre får mere personlig vejledning, siger han. Elite Aabenraa tilbyder fysisk træning med en professionel træner, kostvejledning og tilbud om sportspsykologiske forløb. Derudover afvikles en række arrangementer i løbet af året for at skabe et fællesskab på tværs af sportsgrenene. Tilbuddet til udøverne er i løbet af 2018 blevet mere konkret og indeholder nu flere faste ugentlige tilbud. Det har ført til et ønske om at hæve brugerbetalingen, som lige nu lyder på 800 kroner om året for unge i talentordningen og 1200 kroner om året for collegeordningen målrettet de unge på de videregående uddannelser. Det har politikerne i kultur- og fritidsudvalget nikket ja til, så prisen fremover bliver 1500 kroner om året for begge. - Ordningen så anderledes ud, dengang priserne blev sat til 800 og 1200 kroner, og den indeholder langt mere nu. Når vi kigger på, hvad vi synes er rimeligt, og efter vi har spurgt foreningerne - som typisk leverer udøverne - så landede vi på de 1500 kroner, siger Uffe Lykke Vind.

Håbet er, at det kan gøre ordningen endnu mere attraktiv. - Vi håber, det kan gøre, at vi kan få koblet nogle flere kræfter på i form af kompetente trænere og vejledere. Det er den del, der kan gøre en forskel, siger Uffe Lykke Vind. Generelt synes han, Elite Aabenraa har fået godt fat. - Det går den rigtige vej hele tiden. Foruden at få flere og flere udøvere har jeg indtryk af, at det giver værdi, både for den enkelte udøver, men vi ser også, at foreningerne rykker. Her er badmintonklubben (Aabenraa Badminton Club, som for nyligt rykkede op i 1. division) et rigtigt godt eksempel, hvor vi har været med på rejsen, siger Uffe Lykke Vind. Størstedelen af de unge, der er tilknyttet ordningen, dyrker håndbold, badminton, atletik eller triatlon. Men Elite Aabenraa tager imod alle slags udøvere og har - eller har haft - tilknyttet udøvere inden for eksempelvis fodbold, dressurridning, boksning og motocross.