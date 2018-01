Unge smadrer busrude og spytter ekspedient i hovedet

Aabenraa: Der har gennem længere tid været problemer med to drengegrupper i Aabenraa, som har mere end svært ved at finde ud af, hvordan man skal opføre sig. Ifølge politiet var nogle af dem tilsyneladende på spil igen onsdag.

Første episode fandt sted om eftermiddagen ved rutebilstationen i Aabenraa. Her nægtede buschaufføren at lade en ung mand køre med, fordi han ikke havde noget rejsekort. Det ville han ikke uden videre acceptere, og med en fyldt sodavandsflaske knuste han en rude i bussen.

Godt en time senere var den så gal i et supermarked i Aabenraa. Her tilbageholdte en ekspedient en ung mand fra lokalområdet, som man mistænker for at have begået butikstyveri dagen i forvejen. Den unge mand kvitterede med at spytte ekspedienten i ansigtet, og han vil nu blive sigtet for både vold og butikstyveri.