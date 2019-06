Unge på Toppen vender hjem efter to uger i sadlen

Aabenraa: 18 cykelryttere fra Aabenraa Kommunes beskæftigelsesprojekt Unge på Toppen kommer søndag den 16. juni hjem til Danmark efter to ugers cykelstrabadser ned gennem Europa med det legendariske franske bjerg Alpe d'Huez som endeligt mål. I alt har de cyklet godt 1500 kilometer.

Klokken 15 bydes de unge velkommen på rådhuset i Aabenraa af familie, venner og repræsentanter fra de virksomheder, hvor de har været i praktik.

Unge på Toppen er et forløb for kontanthjælpsmodtagere og en del af Aabenraa Kommunes investeringsstrategi på kontanthjælpsområdet. Projektet går ud på, at deltagerne alle har en praktikplads, hvor de arbejder tre dage om ugen. To dage om ugen mødes deltagerne desuden til fysiske træningspas. I år er tredje år, hvor forløbet er blevet gennemført med den afsluttende cykeltur til Alpe d'Huez i juni.

I år har veteraner fra Forsvarets Veterancenter være tilknyttet projektet som mentorer for deltagerne.