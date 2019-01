Unge på Tinder foretrækker underholdning frem for kærlighed

Tinder er en App, der gratis kan hentes fra nettet.App'en fungerer på følgende måde: Først oprettes en profil med billede, navn og alder. Før app´en kan bruges, skal man tillade Tinder at spore brugeren til den virkelige verden ved hjælp af mobilens GPS-system. Hvis du synes godt om kandidaten, swiper du til højre , og hvis du ikke har interesse, så swiper du til venstre . På den måde kan du swipe dig igennem Aabenraas søgende singler. Når begge brugere af Tinder har swipet hinanden til højre, opstår et såkaldt match. Kun når der opstår et match, kan man kontakte den anden person og starte et møde. En wingman er en person, der her hjælper dig med at score.

Man matcher og kan kun komme i kontakt med dem, der har en gensidig interesse og fællestræk og på den måde undgå afvisninger. Kort fortalt er der mindre pres på, når man bruger Tinder frem for at stå ansigt til ansigt med et andet menneske.

Tinder mener, at platformen er lige noget for den, der vil date, udvide sit sociale netværk eller blot leve i nuet. De har lavet app'en Tinder, fordi de vil gøre det nemt og sjovt at finde kærligheden i den travle hverdag.

Kærlighed eller tidsfordriv?

For Tinder selv står kærligheden i fokus, men hvad er de unges intentioner? Er det ren tidsfordriv, et sted man søger, når man skal have et "engangsknald", eller er det her, man kan finde den ægte kærlighed?

En uvidenskabelig undersøgelse blandt 100 elever på Aabenraa Statsskole viser, at Tinder er ren tidsfordriv for ca. 55 procent af de adspurgte, mens kun 15 procent leder efter et seriøst forhold.

Unge vil bare skrive med matches og have det sjovt, og kontakten har ikke umiddelbart det formål at mødes i virkeligheden.