Unge og forældre giver slip på hinanden

Sundeved Efterskole havde søndag første skoledag for et nyt kuld elever. Stemningen var spændt og forventningsfuld, mens elever og forældre slæbte bagage ind på værelserne.

Bovrup: Sundeved Efterskole mindede om en banegård søndag eftermiddag. Fra alle hjørner kom piger og drenge i teenagealderen samt deres forældre slæbende med bagage og cykler. Men når man gik ind i husene med værelser, blev mylderet erstattet af mere stærke indtryk. Så var det enkelte unge menneske, ofte ledsaget af to forældre, i færd med se på de senge, som bliver teenagerens base i det næste skoleår. Hvilke tanker, der i den situation gik igennem de enkelte, kan ikke læses. Men man fornemmede en tæthed mellem de voksne og deres nu store børn. Som om at man lige skulle have det sidste af hinanden, inden der skulle gives slip. De unge efterskoleelever har nu ikke mor og far lige ved hånden, og forældrene skal vænne sig til, at deres sønner eller døtre ikke kommer hjem fra skole hver dag, og at deres værelser kun skal bruges til weekendbesøg i de kommende måneder. En af de spændte og forventningsfulde elever søndag eftermiddag var Liv Holt fra Aabenraa på 13 år. Hun virkede til at være helt klar til sit nye liv på efterskolen. - Jeg har hørt, at det er en god skole, og jeg vil nok vælge rytmisk gymnastik som linjefag, sagde Liv Holt med overbevisning i stemmen.

Idræt i centrum Sundeved Efterskole har gymnastik som et af de obligatoriske fag. Skolen deltager i flere af forårets gymnastikopvisninger.Desuden tilbyder skolen disse linjefag: Badminton, fodbold, springgymnastik, volleyball, billedkunst, musik, outdoor og rytmisk gymnastik.



Dertil kommer en række valgfag.



Ud over 8. og 9. årgang har skolen 10. årgang, som kaldes Aktiv 10.

Har prøvet det før På et af værelserne var Aksel Svendsen fra Kolding-egnen ved at pakke ud sammen med forældrene, Lene og Lars Erik Svendsen. For dem var situationen ikke ny, for Aksel gik på Vrigsted Efterskole ved Vejle sidste skoleår. - Det er en efterskole, som har speciel undervisning for ordblinde. Men jeg ville gerne fortsætte på en anden efterskole, og jeg glæder mig. En efterskole er som en stor familie, og man har et fedt fællesskab, siger Aksel Svendsen. Det skal Thea Schmidt fra Høruphav til at erfare, men hun virkede helt klar, da hun var ved at pakke ud af bilen med hjælp fra sin mor, Betina Hakanowitz. - Jeg glæder mig meget til at komme i gang, men jeg er selvfølgelig også lidt spændt, sagde Thea Schmidt, som skal gå i efterskolens 10. klasse. 155 elever begynder på det nye hold, mens 19 elever tager et år nummer to på Sundeved Efterskole. De har den særlige opgave at vise de nye elever til rette i begyndelsen - og sørge for, at de bliver involveret i fællesskabet. Søndag var de med til at tage imod de nye.