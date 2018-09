Unge dømt for medvirken til brand: undlod at stoppe brandstifter

Sådan så der ud, efter en brand havde hærget i Fladhøjhallen i Rødekro. Det var Erik Uldall Hansen, ansvarlig for hallerne under Aabenraa Haller & Huse, der viste skaderne frem. Arkivfoto: Hans Chr. Gabelgaard

Tre unge mennesker er dømt skyldig i medvirken til brand, fordi de forholdt sig passive, da en anden ung mand startede en brand i Fladhøjhallen. En fjerde ung mand blev frifundet for medvirken.

Rødekro: Man kan godt blive dømt for en forbrydelse, selvom man ikke tager aktiv del i den. Det må tre unge mennesker sande, efter de tirsdag blev dømt skyldig i medvirken til brandstiftelse ved Retten i Sønderborg. Episoden går tilbage til fredag den 19. januar, hvor flere unge brød ind i Fladhøjhallen i Rødekro sent om aftenen. Her satte en 19-årig mand ild til en gynge på et repos. Gyngen faldt brændende ned på en skumgummimadras, hvorefter ilden bredte sig. Tilbage i april blev han dømt skyldig i brandstiftelse og idømt 15 måneders ubetinget fængsel. Tirsdag var turen så kommet til fire andre unge, der var med den pågældende nat og morgen. Her blev tre af dem, to unge mænd og en kvinde, dømt skyldig i medvirken til brandstiftelse, fordi de ikke havde forsøgt at standse deres kammerat i hans foretagende, mens de heller ikke alarmerede brandvæsnet eller på en anden måde forsøgte at forhindre, at branden bredte sig. En fjerde ung mand blev frifundet, fordi det ikke med sikkerhed kunne bevises, at han var i hallen på gerningstidspunktet.

Dømt for at være passive Den ældste af de fire, som var 18 år på tidspunktet, blev idømt en kombinationsstraf på tre måneders ubetinget fængsel og fem måneders betinget. Han blev i øvrigt dømt skyldig i en række andre forhold, blandt andet indbrudstyveri og hærværk. Han udbad sig betænkningstid. De to andre slap med seks måneders betinget, da de var under 18 år på gerningstidspunktet. De blev ligeledes dømt skyldig i indbrudstyveri. Den unge mand, som var 15 år dengang, udbad sig betænkningstid, mens den 17-årige kvinde ankede. Den fjerde tiltalte, som blev frifundet for medvirken til brandstiftelse, blev dømt skyldig i indbrudstyveri og for tidligere at have benyttet sig af falsk id. Det kostede 30 dages betinget fængsel, som han valgte at modtage. Dommene viser, at man har pligt til at handle, når man overværer eksempelvis en ildspåsættelse, mener Rie Johansen, anklagerfuldmægtig hos Anklagemyndigheden, Syd- og Sønderjyllands Politi. - De bliver dømt for medvirken, selvom de ikke har gjort noget aktivt. Deres forbrydelse ligger i, at de har forholdt sig passive og set passivt til, mens en anden har påsat ilden. Desuden går de fra stedet uden at ringe efter hjælp eller forsøge at slukke branden, siger anklageren, som i øvrigt var tilfreds med dommene.