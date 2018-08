Unge autister finder fællesskab i brætspil og samspisning

Flere gange om ugen mødes en flok unge autister i en fælleslejlighed for at spille og spise sammen. Stedet er et tilbud fra Autismecenter Syd, og meningen er at hjælpe de unge med at undgå social isolation.

- Foran skærmen har de den kontrol, de ikke har, når de er sammen med andre mennesker. De skal ikke forholde sig til at aflæse andres mimik og sprog, og de skal ikke forholde sig til, hvordan de selv bliver aflæst. På den måde er det en behagelig løsning at trække sig tilbage til computeren, og gerne om natten, hvor der ingen forstyrrelser er, og så kan man sove dagen væk. Det er jo egentlig en hel generation af unge, som er i den risikozone. Det er bare særligt udpræget med den gruppe, vi arbejder med, siger Jacob Grønvang Jacobsen, pædagogisk medarbejder i Autismecenter Syd.

Når man har en diagnose inden for autismespektret, kan det nemlig godt være vanskeligt at indgå i sociale sammenhænge. I Autismecenter Syd, som hører under Aabenraa Kommune, havde man faktisk konstateret, at flere var begyndt at udvise tegn på isolation. Computeren var et yndet fristed.

Her mødes en flok unge med autisme-diagnoser fire gange om ugen for at hænge ud, spille kort- og brætspil og spise sammen.

- Fra første dag har de været gode til at bruge tilbuddet, og de virker glade for det, fordi det giver dem nogle trygge rammer. Nogle af dem snakker sågar om, at vi godt kunne have åbent noget længere, siger Jacob Grønvang Jacobsen, som selv er i lejligheden nogle af dagene.

Et forsøg på et opgør med den tendens blev den lille fælleslejlighed på Pilemosen, hvor flere af autisterne bor i forvejen. Her er der åbent fire eftermiddage om ugen, og en medarbejder står klar til at sætte aktiviteter i gang og stå for madlavningen. Det er blevet taget godt imod.

- Jeg ville nok få svært ved at samle kammerater til at spille, så jeg ville bare spille gamle rollespil og JRPG's (japanske rollespil, red.) og se tv-serier alene, siger Mads Hviid Thorn.

- For mig er brætspil og rollespil en undskyldning for socialt samvær. Jeg elsker de ting i sig selv, men det er en fed sidegevinst, at jeg kan gøre det sammen med andre, siger han.

Sikker på varieret kost

Også 20-årige Signe Xian Hougaard-Schmidt er flittig gæst i fælleslejligheden.

- Det er bare fedt at være sammen om noget, og når vi for eksempel spiller Dungeons & Dragons, har vi noget at snakke om bagefter. Det er også rart, at man kan spise med, for så er man sikker på at få lidt varieret mad, siger Signe Xian Hougaard-Schmidt.

Hun skal læse samfundsfag på Aalborg Universitet efter sommerferien og må derfor vinke farvel til det unikke fællesskab på Pilemosen.

- Det er selvfølgelig lidt vemodigt, men sådan er det jo. Jeg er bare glad for, at jeg nåede at opdage det, inden jeg skulle flytte, siger Signe Xian Hougaard-Schmidt.