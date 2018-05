Ungdomspartierne står sammen: Fælles mødested ønskes

Et ungdomspolitisk hus i Aabenraa skal løfte den politiske kultur blandt de unge i Aabenraa Kommune. Det mener en række ungdomspartier, som derfor er gået sammen om at få det realiseret. I første omgang går de til deres respektive repræsentanter i byrådet.

Aabenraa: Der er sikkert rigeligt, ungdomspartierne på tværs af fløjene kan strides om.

Men i hvert fald én ting kan de trods alt blive enige om: Der er behov for et ungdomspolitisk hus, hvor de unge kan mødes og sammen opbygge en ny politisk kultur. Det ønske har formændene for henholdsvis Konservativ Ungdom, Liberal Alliances Ungdom, Socialdemokratisk Ungdom, Radikal Ungdom, Dansk Folkeparti Ungdom og Venstres Ungdom skrevet under på i et fælles læserbrev til JydskeVestkysten.

Konkret ønsker de et sted til arrangementer, politisk samtale og administration samt opbevaring af materialer, hvor alle ungdomspartierne kan skabe en fælles base som udgangspunkt for den politisk kultur.

Jonas Häbel Beck (K) er hovedansvarlig bag tanken. Han fortæller, at det hele stadig er på idéplan, og ungdomspolitikerne har derfor endnu ikke lagt sig fast på nogen model, eller hvordan det skal finansieres.

- Nu er tanken, at alle ungdomspartierne skal snakke med deres repræsentanter i byrådet og prøve at se, hvordan det bliver modtaget. Hvis der er opbakning, prøver vi at gøre, hvad vi kan, for at byrådet tager stilling til det. Det er i hvert fald et projekt, vi rigtig godt kunne tænke os, siger han.

For der er et behov, mener han.

- Vi ser rundt omkring i landet, at de her ungdomspolitiske huse fungerer. De sikrer et højt aktivitetsniveau og binder ungdomspolitikerne sammen, siger Jonas Häbel Beck.