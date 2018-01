Ungdommen ryger stadig - nu foregår det på fortovet.

AABENRAA: Det er efterhånden længe siden, de unge kunne tænde sig en smøg i kantinen på EUC-Syd eller i gården på Aabenraa Statsskole. På ungdomsuddannelserne i Aabenraa er der forbud mod rygning på skolens grund både ude og inde. Det siger loven nemlig.

Eleverne må helt ud på fortovet, hvis de vil ryge i skoletiden.

Nu foreslår Kommunernes Landsforening, at det skal være helt forbudt for folkeskoleelever, at ryge i skoletiden - uanset, hvor de opholder sig, og KL opfordrer kommunerne til at gå i dialog med ungdomsuddannelserne om at indføre lignende regler.

På de lokale ungdomsuddannelser mener man dog, at det vil være en umulig opgave at tjekke, hvad eleverne laver, når de forlader skolen i pauserne.

- Eleverne kan jo gå, hvorhen de vil i pauserne, og vi kan ikke holde øje med, om de står henne ved Fakta og ryger, siger Mette Andersen, der er rektor på International Business College, IBC, i Aabenraa.

- Jeg tror, det er bedre at snakke med eleverne om rygning og måske tilbyde rygestopkurser. Det har vi haft før, tilføjer hun.