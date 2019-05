Ung mand til betjent: Jeg skal nok fucke dig

En ung mand er blevet tiltalt for at tale grimt til betjent.

Rødekro: En ung mand fra lokalområdet og en betjent havde ikke den bedste kommunikation, da de torsdag sidst på eftermiddagen var i kontakt på Østergade i Rødekro.

Det endte med, at manden råbte nogle ukvemsord efter politimanden, og det kommer han nu til at bøde for.

- Jeg skal nok fucke dig, sagde han, og han er nu tiltalt for fornærmelig tiltale mod en betjent i tjeneste, siger politikommissær Jens Peter Rudbeck, der er leder af lokal efterforskning på Områdestation Syd i Sønderborg, og tilføjer, at episoden fandt sted i forbindelse med, at betjenten passede sit arbejde.