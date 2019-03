Ung mand til betjent: Fucking bums

Aabenraa: Hver torsdag sætter en større gruppe unge med stor interesse for biler hinanden stævne i parkeringshuset på Madevej i Aabenraa, og det går af og til lidt højlydt for sig. Derfor kigger politiet normalt lige forbi for at kontrollere situationen.

Det gjorde ordensmagten også torsdag aften, og det var en ung mand fra Vojens ifølge politiet ikke ubetinget tilfreds med.

- Manden kaldte en betjent fucking idiot og fucking bums, og det vil han nu blive sigtet for, oplyser Thomas Berg fra Syd- og Sønderjyllands Politi.