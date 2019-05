Ung mand skal i retten for trusler om skoleskyderi

Udenfor spekulerede eleverne i, hvad der var sket, og flere nævnte, at der var blevet truet med et skyderi. Det skulle vise sig at være rigtigt. Senere på formiddagen sendte Syd- og Sønderjyllands Politi en pressemeddelelse ud, hvoraf det fremgik, at en ung elev på skolen var blevet anholdt for at true navngivne personer med at skyde dem på skolen. Det skulle være sket, mens han var på vej til undervisning med en gruppe elever og lærere. I den forbindelse kom han op at skændes med en lærer om sit fravær, og i ren ophidselse truede han med at skyde navngivne lærere.

Op til to år

Det skal den 21-årige unge mand nu i retten for. Han er tiltalt efter straffelovens paragraf om at have truet med en strafbar handling og dermed fremkaldt alvorlig frygt for eget eller andres liv og helbred.

Derudover er han tiltalt for at have forårsaget udrykning fra politi på grund af sine trusler.

Ifølge politiet forklarede han, at han var blevet irriteret på nogle bestemte personer på skolen. I den forbindelse lod han sit temperament løbe af med sig og sagde til nogle andre, at han ville skyde de personer, og at det ville ske på skolen. Han havde under ingen omstændigheder tænkt sig at føre sine trusler ud i livet. Han blev da heller ikke fundet i besiddelse af våben, der ville kunne bruges til et skyderi.

Strafferammen for truslerne er alt fra bøde til fængsel i to år. I en lignende sag, hvor en nordjysk mand truede med et skoleskyderi på det sociale medie Jodel, endte det med 30 dages betinget fængsel.