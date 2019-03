Ung kvinde taget for dobbelt butikstyveri

Aabenraa: Torsdag eftermiddag holdt der i længere tid en politibil på parkeringspladsen ved Løvbjerg i Aabenraa. Det var ikke, fordi betjentene skulle have basser med på stationen, men de skulle derimod have styr på en ung kvinde fra Gråsten, der havde haft en travl eftermiddag.

I Løvbjerg blev hun nemlig taget på fersk gerning i at stjæle fødevarer og chokolade til en værdi af 125 kroner. Det viste sig så, at hun også havde været på spil i Føtex i Aabenraa, hvor hun havde stjålet slik for 166 kroner.

Kvinden er nu sigtet for to butikstyverier.