Ung konservativ med klassiske holdninger

- Jeg gør det dybest set, fordi jeg synes, der i Danmark er en masse områder, hvor man kunne gøre det nemmere og bedre for borgerne, siger han og nævner det efter sin opfattelse for høje skattetryk som eksempel.

I dag bor han på Østerbro i København og læser statskundskab, men det var i Esbjergtiden, at han fik interesse for politik og i 2013 meldte sig ind hos De Konservative. Krydset har på intet tidspunkt været sat andre steder end på liste C ved diverse folkeafstemninger, og nu føles tiden moden til selv at stille op.

De tre vigtigste emner, Frederik Bloch Münster går til valg på er i punktform:1: Udflytning af uddannelser til det syd- og sønderjyske. 2: Flere læger til yderområder, hvor der mangler. 3: At der tages de nødvendige initiativer for at fremtidssikre miljøet.

Mere uddannelse til landsdelen

De Konservative er ifølge Frederik Bloch Münster det borgerlige parti, som rammer den bedste balance mellem frihed til den enkelte og samtidig pligten til at stå vagt om kulturen og naturen, og det er pointer som disse, han har taget med sig ind i valgkampen.

- Jeg har brugt så meget af min tid som muligt på at rejse rundt og møde borgerne der, hvor de er. Man skal lige vænne sig til at være i centrum til debatter, men det har ikke skræmt mig at prøve for første gang, siger han.

Sammen med resten af de konservative kandidater i Syd- og Sønderjylland går han til valg på flere uddannelser til landsdelen, da de ikke kun bør centreres i de største byer.

- Vi har færre studiepladser i Syd- og Sønderjylland, end hvad Aalborg har alene. Det skaber mange problemer for landsdelen såsom affolkning, og det skal vi gøre noget ved, siger han og glæder sig dog over enkelte positive tegn, som at Esbjerg inden længe begynder at uddanne læger.