Ung folketingskandidat: I mange år svor jeg aldrig at bruge tid på det pjat

I lang tid troede han ikke, politik var noget for ham. Nu er 34-årige Theis Kylling Hommeltoft Socialdemokratiets folketingskandidat i Aabenraa-kredsen. Han mener, det altoverskyggende valgtema må være klima og miljø, og det kan kun gå for langsomt med at komme i gang med at skrue på knapperne.

- Hele den måde vi anskuer vores institutioner og skoler på har taget en drejning, hvor man ikke tager udgangspunkt i individet, men hvor individet tværtimod bliver objektificeret til at være en genstand for senere indtjening. Det er jeg slet ikke på bølgelængde med. Vi bør tage udgangspunkt i det hele menneske, og det synes jeg ikke, vi gør lige nu med alle de krav, tests og alt det andet, vi har gang i, siger Theis Kylling Hommeltoft.

Det ændrede sig dog med ét, da han som 24-årig blev far til sit første barn - ud af fire i øvrigt - og dermed ansvarligt for et andet menneske. Han mener nemlig, der er noget grundlæggende skævt i Danmark, som han vil være med til at lave om på.

Han er ellers opvokset i et politisk hjem, hvor den ikoniske Stauning-valgplakat med teksten "Stauning eller Kaos" prydede væggen på hans fars - byrådspolitiker Povl Kylling - arbejdsværelse. Så man skulle tro, at den lå lige til højrebenet.

34 år og bosat i Aabenraa. Han er gift med Line Auning Hommeltoft, som arbejder som sygeplejerske. Sammen har de fire børn i alderen to til ni år. Theis Kylling Hommeltoft er uddannet lærer fra UC Syd. Han arbejder til daglig som formidlingsagent ved forsyningsvirksomheden Arwos. Inden da arbejdede han som speciallærer på Fjordskolen.

- Det er selvfølgelig mange år siden, vi har haft et socialdemokratisk mandat i Aabenraa, og det vil kræve sindssygt mange personlige stemmer, hvis det skal lykkes. Lad mig sige det sådan: Jeg har ikke sagt mit arbejde op endnu. Men jeg tror på, jeg kan gøre en forskel til gavn for de næste generationer, siger Theis Kylling Hommeltoft.

Det er en af de ting, den 34-årige politiker vil arbejde for, hvis han bliver valgt ind i Folketinget for Socialdemokratiet den 5. juni. Han medgiver dog, at det kan vise sig som en vanskelig opgave.

- Der bliver topstyret på Christiansborg efter et billede, politikerne har dannet sig, men ude i institutionerne og på skolerne er virkeligheden en helt anden. Det er alt for fastlåst, og egentlig bør det være fagligheden, som er udslagsgivende, siger han.

Det er nu

Netop de næste generationer tænker han på, når det gælder hans absolut største mærkesag, nemlig klima og miljø.

- Det er nu, vi skal gøre noget. Jeg fornemmer en eller anden handlingslammelse, men vi skal helt grundlæggende i gang med at snakke om, hvilke knapper der skal skrues på. For jeg tror ikke, det er nok bare at sige til dem i landbruget, at de skal gøre det bedre, og jeg tror heller ikke, vi kan nøjes med at have et ensidigt fokus på CO2-udledning, siger Theis Kylling Hommeltoft.

Han medgiver, at han heller ikke har svaret.

- Men hvis jeg kommer i Folketinget, ville jeg begynde med at besøge et hav af virksomheder og et hav af forskere på universiteterne. Der er mange, der ved bedre end mig, og det er så vigtigt, at vi holder op med at tænke i symboler og i stedet sikrer, at de knapper, vi skruer på, er de rigtige. Der er vi nødt til at rådføre os med erhvervet og eksperterne på området, siger folketingskandidaten.

Generelt er hans fire børn omdrejningspunkt for mange af hans tanker.

- Jeg ved jo, at et eventuelt valg vil betyde, at jeg vil være rigtig meget væk. Men det er min tro på, at jeg kan skabe en forandring, som driver mig. Og det er mine børn, jeg vil forandre verden for. Jeg vil så nødigt se dem blive trælbundet, fordi vi ikke gør nok, siger Theis Kylling Hommeltoft.