Undgå kø-kaos ved den dansk-tyske grænse

Frøslev: Vinterferien er i fuld gang, men allerede i den kommende weekend begynder bilisterne igen at vende snuden hjem mod Danmark. Det forventer både Vejdirektoratet og politiet vil skabe kø ved den dansk-tyske grænse i Sønderjylland, og grænsekontrollen vil ikke mindske kødannelserne.

- Vi regner med, at der kommer et øget tryk på grænsen i løbet af weekenden, siger Jakob Riis-Petersen, der er vagthavende ved Vejdirektoratets Trafikcenter.

- De sidste par år har vi set, at der i forbindelse med vinterferien har været nogle kilometers kø ved de dansk-tyske grænseovergange i Sønderjylland, fortsætter han.

For at undgå at komme til at sidde fast i en kø ved grænsen i weekenden har Vejdirektoratet et meget enkelt råd.

- Der vil være færrest biler i de sene nattetimer og tidlige morgentimer. Det er klart at anbefale at køre over grænsen i de tidsrum, siger Jakob Riis-Petersen.