Underskud får Folkehjem til at opsige bestyrer

Folkehjem i Aabenraa skal ud og finde en forpagter. Efter et underskud på en halv million i 2018, ønsker bestyrelsen en ny struktur for det sønderjyske forsamlingshus.

AABENRAA: Folkehjem i Aabenraa har stor betydning for sønderjysk historie og identitet. Men det er ikke nemt at få økonomien til at løbe rundt. Derfor har bestyrelsen, med Aabenraas borgmester Thomas Andresen (V) i spidsen valgt, at driften af restauration og kursusvirksomhed skal bortforpagtes.

Hanne Sennels, der har været bestyrer på Folkehjem siden 2012, har fået tilbud om at blive forpagter, men hun har takket nej.

Derfor skal Folkehjem nu et år før fejringen af 100 året for Genforeningen ud og finde en forpagter.

Det sker efter, at Folkehjem kom ud af 2018 med et underskud på en halv million.

- Vi har kun haft overskud et enkelt år, siden jeg kom til som formand. I 2016 og 2017 var underskuddet begrænset, og hvis vi kunne se en positiv udvikling, havde vi nok ikke valgt at bortforpagte restauration og kursusvirksomhed lige nu. Men med det resultat der er for 2018, er vi nødt til at gøre noget, siger Thomas Andresen.

Han understreger, at Folkehjem har en fornuftig egenkapital, og at det historiske mødested i Aabenraa vil blive ved med at eksistere.

- Alt andet er utænkeligt, forsikrer han.