Under bøgen: Provstiet planlægger gudstjeneste på Kongehøjen

Stedet bliver naturligvis Kongehøjen, hvor myten fortæller Valdemar Sejr lagde til og for første gang præsenterede Dannebrog for danerne, og det bliver på Valdemarsdag, lørdag den 15. juni.

Aabenraa: Det er en legende. Men når det nu er en legende, der fortæller, at Dannebrog dalede ned fra himlen efter bøn om hjælp på slagmarken og en røst forkyndte "ved dette tegn skal du sejre", så er det oplagt, at også kirken er med, når Dannebrogs 800 års jubilæum fejres til sommer.

Foredrag kommer først

Den Sønderjyske Garde er inviteret til at spille, og så håber Kirsten Sønderby meget på, at lokalområdes mange foreninger, der har en fane, vil dukke op med den.

- Vi ser for os et hav af faner i bøgeskoven, og det bliver naturligvis solskin, siger provsten.

Friluftsgudtjenesten bliver provstiets anden markering af jubilæet. Første arrangement finder sted allerede 25. april i Høje Kolstrup Kirke.

Det er historikeren Michael Böss, der vil tale over emnet "Nationalitet". Han mener, at nationalitet har to sider: en formel og en mental. Den første handler om statsborgerskab og alt, hvad der følger med i form af rettigheder og pligter.

Den anden side er den personlige og indre nationalitet. Den, der handler om følelser, forestillinger, adfærd og værdier, og den, foredraget handler om. Böss vil fortælle om, hvordan vi udtrykker vores nationalitet til hverdag og fest, men for det meste uden at vi tænker over det. Nationalitet er nemlig en bestemt måde at leve, tænke og føle på. Men den forandrer sig gradvist, og han stiller spørgsmålet, om vi er på vej mod en opløsning af dansk nationalitet.

Provstiet arrangerer foredraget i samarbejde med Aabenraa Byhistorisk Forening.