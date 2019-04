Uklart: Tre tons fisk skal op af Hostrup Sø

HOSTRUP: Måske lyder det ikke umiddelbart logisk, men i følge eksperterne vil vandet i Hostrup Sø blive mere klart, hvis man fjerner omkring tre tons af de såkaldte fredfisk, der findes i søen - det gælder først og fremmest brasen og skaller.

De spiser nemlig den dyreplankton, som ellers ville spise de alger, der gør vandet uklart.

Miljøforvaltningen på rådhuset i Aabenraa søger i første omgang staten om tilskud til ekspertbistand.

- Vi har brug for viden om, hvor mange fisk, der skal fjernes og hvordan vi bedst muligt griber det an, forklarer agronom Søren Byskov Nielsen fra kommunen.

Når først planen er lagt, har Aabenraa Kommune mulighed for at få penge fra staten til selve opfiskningen.

Et umiddelbart skøn siger, at der skal fjernes omkring tre tons brasen og skaller fra Hostrup Sø over en periode på to-tre år, hvis det skal have nogen virkning i form af klarere vand.

- Det er 24 søer over hele landet, der har fået mulighed for at få penge til restaurering - heriblandt Hostrup Sø, forklarer Søren Byskov Nielsen.