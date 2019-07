Kort efter klokken 12 søndag middag skete der et uheld på Sønderjyske Motorvej med to personbiler og en campingvogn.

- Mange har valgt at blive holdende nede på motorvejen, og derfor er køen blevet lang, så den blokerer for afkørsel 70, forklarer vagtchefen.

Tidligere henviste Syd- og Sønderjyllands Politi til, at bilisterne benyttede sig af afkørsel 70, men mange har valgt at blive holdende. Det har nu skabt en kø på fem kilometer anslår vagtchef Erik Lindholdt.

Aabenraa: Et uheld på Sønderjyske Motorvej spærrede ifølge Syd- og Sønderjyllands Twitter-profil det nordgående spor nær Aabenraa.

Uheld på Sønderjyske Motorvej nordgående ved Aabenraa. Det nordgående spor helt lukket - man kan undgå køen ved at køre fra ved afk. 70 Rødekro. Nærmere følger... #politidk

To personbiler og campingvogn

Det var to personbiler og en campingvogn som kort efter klokken 12 søndag middag kørte sammen på Sønderjyske Motorvej i nordgående retning. Syd- og Sønderjyllands Politi oplyser, at ingen er kommet til skade i forbindelse med uheldet, men at køen er lang.