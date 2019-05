Uheld på motorvej: Rakte ud efter brød og kørte galt

På Sønderjyske Motorvej ved Padborg kørte en 57-årig mand galt, da han mistede kontrollen over sin bil. Det skete, fordi manden rakte ud efter et stykke brød, imens han kørte.

Færdselsuheld: En 57-årig mand fra Tyskland kørte fredag klokken 19:58 galt på Sønderjyske Motorvej ved Padborg. Den 57-årige kom i slinger og mistede kontrollen, hvorefter han kørte i grøften. Fra Syd- og Sønderjyllands Politi lyder det, at manden har forklaret, at han rakte ud efter et stykke brød, og derfor mistede kontrollen over bilen.

- Kør bil, når du kører bil, understreger vagtchef Bjørn Pedersen. Han tilføjer, at ingen er kommet noget alvorligt til ved uheldet.