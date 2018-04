Udviklingsråd: Der skal nyt liv i stationsbygning

RØDEKRO: Efter at DSB-kiosken på Rødekro Station er lukket er der ikke meget at komme efter i den gamle stationsbygning. Billetsalget er for længst forsvundet og DSB bruger kun en begrænset del af bygningen med ventesal og toiletter.

Det vil Rødekro Udviklingsråd gerne gøre noget ved, og rådet opfordrer derfor folk i Rødekro til at komme med gode ideer.

- Stationsbygningen er jo det første indtryk man får, når man kommer med tog til Rødekro og Aabenraa, og bygningen er lidt trist. Vi vil gerne have, at der skal ske noget, siger Hans Clausen, der er formand for Rødekro Udviklingsråd.

Det er DSB Ejendomme, der ejer bygningen. Af deres hjemmeside fremgår det, at flere lokaler i stationsbygningen kan lejes. Det gælder blandt andet den tidligere kiosk.