Udvikling: Aabenraa betaler dyrt for bandepakke

De seneste år har flere af kommunens byer ellers fået penge og politisk nik til at gennemgå en større byudvikling, blandt andet med hjælp fra statens midler til byfornyelse. Men den kasse er blevet markant mindre, efter et flertal i Folketinget sidste år besluttede at finansiere både bandepakken - med initiativer der skal styrke indsatsen mod rockere og bander - og en jobpræmieordning til langtidsledige med midler derfra.

Et loft

Desuden er loven på området for byfornyelse lavet om, så kommunen ikke på samme måde som før kan søge om penge til områdefornyelse på baggrund af de udviklingsplaner - også kaldt udviklingsperspektiver - der bliver lavet for de enkelte byer.

- Vi har tidligere kunne se et behov og har gennem målrettet planlægning og inddragelse været rigtig heldige med at få del i puljerne, men den mulighed er markant snævret ind. Nu er der et fast loft for, hvad kommunen kan få uanset behov. En samlet ramme fordelt på to puljer til kommunen og ikke noget derudover, du kan søge fra staten. Kommunerne får større råderet over midlerne, men der er bare betydeligt færre midler at gøre med, siger Bo Riis Duun.