Udvalgsformand vil ikke snyde Fjordskolen for fest

Kruså: Formanden for Aabenraa Kommunes børne- og uddannelsesudvalg, Kirsten Nørgård Christensen (V), er helt med på, at indvielsen af specialskolen Fjordskolen af hensyn til eleverne skal rettes til i forhold til, hvordan de tidligere skoleindvielser har været.

Men hun mener ikke, at der er belæg for kun at holde den internt eller rykke den til klokken 16, som forældrerepræsentanterne i skolebestyrelsen har foreslået.

- Jeg har slet ikke haft den tanke, at vi ikke skulle holde indvielse. Nye lokaler, en ny start. Det er da en festdag, mener udvalgsformanden, der har aftalt med skoleforvaltningen, at eleverne deltager i det omfang, det er muligt for dem.

- Dér er skolens ledelse inde over, for der er jo stor forskel på eleverne. Nogle af dem kan sagtens tage på tur til gågaden og har også lige været til Tønder Festival. Så er der nok også nogle, der godt kan deltage i en indvielse, mener Kirsten Nørgård Christensen, der sammen med borgmester Thomas Andresen (V) også har tænkt sig at følge det gode råd at holde sin tale kort.