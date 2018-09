Udvalgsformand står fast: - Bowling er kommercielt

Juraen er helt på plads, når kultur- og fritidsudvalget betragter Grænsebowling som et kommercielt foretagende, selvom der ikke er nogen offentlig åbningstid, og de faste brugere er Ældre Sagen og Bov IF Bowling. Det fastslår formand Lars Kristensen (V).

Aabenraa: Der er ikke enighed i den borgerlige lejr om fremtiden for Grænsebowling i Kruså.

Kultur- og fritidsudvalget, der har venstremanden Lars Kristensen som formand, yderligere et venstremedlem, samt en DF'er og en SP'er som borgerligt islæt, får nu en sag i byrådet, hvor De Konservative, som ikke er repræsenteret i udvalget, vil have ændret på den forudsætning, at bowlinghallen er kommerciel og derfor ikke kan modtage tilskud.

Lars Kristensen - der som den konservative idémand, Jan Riber Jakobsen, er bosiddende i grænselandet - fastslår, at det ikke er ham og udvalget, der hjælper til med at lukke for bowlingen. Den beslutning har Grænsehallerne selv taget, fordi økonomien er dårlig.