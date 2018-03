Udvalgsformand om Markedspladsen: Denne gang bliver vi enige

I løbet af en måneds tid skulle planerne for, hvordan Markedspladsen kan komme til at se ud, gerne ligge klar. Foto: Mette Christine Schulz

I løbet af en måneds tid forventer Aabenraa Kommune at have tegningerne til Markedspladsen klar. Også i den nordlige ende af gågaden er forslag på trapperne.

Aabenraa: Rådhusgade, Storetorv. Søndertorv. Områdefornyelsen i den sydlige del af Aabenraas centrum er ved at være ført ud i livet. Tilbage er kun at finde ud af, hvad der skal ske med Markedspladsen. Forslag undervejs om legebakker og overdækning med kæmpesejl er blevet forkastet, men nu er der endelig tegninger på vej, som formanden for vækstudvalget for land og by, Philip Tietje (V), er overbevist om, der kan findes fælles fodslaw for politisk. - Vi regner med at få et udkast fra arkitekterne om en måneds tid, siger Philip Tietje.

Områdefornyelse nord Fra vækstudvalget for land og bys dagsorden om områdefornyelsen i den nordlige ende af gågaden:"Konkret arbejdes der på udarbejdelse af en gademanual for den fysiske omdannelse af gågaden, indeholdende forslag til gadeinventar som eksempelvis bænke og beplantning samt renovering og opgradering af facader, midlertidig udsmykning med folier og lignende. På mødet forelægges forslag til den videre proces."

P-pladserne skal blive Arkitekterne har fra udvalget fået nogle principper, som oplægget skal være udarbejdet ud fra, ligesom kravet er, at antallet af parkeringspladser skal holdes status quo eller i hvert fald tæt på. - I budgetaftalen for 2015 blev det vedtaget, at parkeringspladserne skulle bibeholdes, og det føler vi os bundet af. Men vi vil omvendt ikke bare have en parkeringsplads omkranset af lygtepæle og træer, som Philip Tiejte formulerer det. Der er sat mellem syv- og otte millioner kroner af til Markedspladsens transformering. Det kommer sandsynligvis ikke til at række til at opfylde alle ønsker. - Vi vil derfor forsøge at sikre, at pladsen er forberedt til, at der vil kunne ske tilkøb senere. For eksempel, at noget af pladsen vil kunne overdækkes, forklarer formanden.