Udvalgsformand får kritik af håndteringen af cykelstier: - Lav da et ordentligt stykke arbejde

SF's Michael Christensen (t.h.) og Egon Madsen (S) stemte imod at frigive knap ti millioner kroner til tre cykelstiprojekter. Førstnævnte, fordi han syntes, sagsfremstillingen var mangelfuld. Sidstnævnte, fordi han som medlem af teknik- og miljøudvalget ikke mente at have haft mulighed for deltage i en politisk prioritering. Foto: Timo Battefeld

Det er Arne Leyh Petersen (DF), der sidder for bordenden i teknik- og miljøudvalget, og det har han ikke været god til i sagen om prioritering af cykelstier, mener S og SF. I hvert fald har det haltet med sagsbehandlingen, mener man.

Aabenraa: Av for den. Et forslag om at frigive knap ni millioner kroner til en cykelsti fra Rens til Burkal blev vedtaget i byrådet, men det skete ikke uden knubs til Arne Leyh Petersen (DF), der er formand for teknik- og miljøudvalget. "Vi laver det arbejde, I skulle have lavet i udvalget". "Der er ikke foretaget en reel politisk prioritering af projekterne". "Lav da et ordentligt stykke arbejde i teknik- og miljøudvalget". Tre udsagn fra Socialdemokratiet. De to første fra gruppeformand Karsten Meyer Olesen, det sidste fra Povl Kylling Petersen. - Vi sad som byrådsmedlemmer og forsøgte at gætte på, hvilke cykelstiprojekter, der var at vælge imellem. Det vidste vi ikke, siger Karsten Meyer Olesen, der samtidig peger på, at projektet med en cykelsti mellem Rens og Bylderup-Bov oprindeligt kun var prioriteret med tre millioner kroner i en budgetaftale. - I går (onsdag, red.) besluttede vi at bruge 14 millioner kroner på den, forklarer Karsten Meyer Olesen med henvisning til den samlede pris for projektet, hvor der nu er nikket ja til første etape.

Sagen kort Kritikerne er ikke imod en cykelsti fra Rens til Bylderup-Bov, men hæfter sig ved projektets størrelse og en efter deres mening manglende mulighed for at prioritere anderledes.

Cykelstien var sammen med en forbedret stiforbindelse langs Haderslevvej fra Bodum til Nørbyvej nord for Aabenraa en udløber af to budgetforlig, man ville have af vejen. Oprindeligt var der imidlertid blot sat tre millioner kroner af til Rens-Bylderup-Bov-projektet, og så skulle der suppleres med statslige midler. De kom ikke, og forvaltningen præsenterede et projekt til i alt 14,2 millioner kroner. Heraf er det de 9,1 millioner kroner til første etape mellem Rens og Burkal, der netop er blevet frigivet.

Der er i hvert af årene 2019 og 2020 et rådighedsbeløb på fem millioner kroner til cykelstiprojekter. De er nu besluttet brugt på de to ovennævnte projekter og belysning af en stiforbindelse i Kollund Østerskov.

SF: Savner begrundelser På byrådsmødet blev der omtalt en top 10-liste med en prioritering af mulige nye cykelstier i kommunen, men den er imidlertid ikke offentligt tilgængelig. Ud fra nogle politisk bestemte kriterier har man lavet en prioriteret liste, der kun har været tilgængelig for medlemmerne af teknik- og miljøudvalget. - Når jeg skal stemme om noget i byrådet, ser jeg på den sagsfremstilling, som alle kan se, og jeg kan ikke se, hvor prioriteringen kommer fra. Hvordan kan man se, at det er det mest udsatte sted? Hvor der har været flest uheld? Det fremgår på ingen måde af sagsfremstillingen, siger Michael Christensen (SF), som ikke sidder i udvalget. - Jeg savner en saglig og faglig begrundelse for, hvorfor det lige var de her projekter, der var valgt, og ikke nogle andre, uddyber han om forslaget, der indeholdt yderligere to mindre projekter. Er det en kritik af Arne Leyh Petersen? - Det er en kritik af, at de oplysninger, man skal beslutte sig ud fra, ikke er til stede. Der blev nævnt en liste og et pointsystem, som jeg aldrig har set eller kender noget til. Det er ikke et grundlag for at beslutte noget i byrådet, mener Michael Christensen.

S: Savner drøftelser Egon Madsen (S), medlem af teknik- og miljøudvalget, kender den "hemmelige" prioriteringsliste, og han ville gerne have haft den bragt i spil. - Det er rigtigt, at vi har fået et dokument til internt brug med oplysninger om en masse cykelstier. Det sidste års tid har vi snakket om, at vi ud fra den skal prioritere, hvad vi skal bruge pengene på. På vores møde den 7. november (2018, red.) gav vi hinanden håndslag på, at vi skal have aftaler fra et par budgetforlig ud af verden, siger Egon Madsen. Han er imidlertid utilfreds med, at de tre millioner kroner i budgetaftalen pludselig forøges til 9,1 millioner kroner, fordi det er det, forvaltningen oplyser, første etape af projektet vil koste. - Vi har ikke været inde og se på prioriteterne på listen og så drøfte, om andre projekter var mere vigtige, lyder det fra Egon Madsen.