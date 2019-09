Udvalgsformand er begejstret - men han lover ingenting

Aabenraa: De 150.000 kroner fra Aabenraa Kommune til byens nye havnefestival var penge givet godt ud.

Det mener Lars Kristensen (V), udvalgsformand i kultur- og fritidsudvalget, som i sin tid var med til at bevillige beløbet til arrangørerne. Han deltog selv om fredagen og var begejstret for det, han så.

- Det var helt kanon. Mange mennesker, travlt i boderne, gode aktiviteter og dejlige fisk. Bedømt ud fra fredagen var min mavefornemmelse klart, at det var godt givet ud. Det er dejligt med sådan et frisk pust i byen, siger Lars Kristensen.

Alligevel er han ikke klar til at love arrangørerne hverken underskudsgaranti eller en gentagelse af støtten på 150.000 kroner.

- Vi skal have den del behandlet politisk, så det vil jeg helst ikke melde ud her. Personligt synes jeg, det var et rigtig godt arrangement. Vi sagde jo i sin tid nej til at støtte Kongelig Classic (regatta i Flensborg, Sønderborg og Aabenraa) og besluttede os for, at pengene skulle bruges på noget andet maritimt. Det var så det her, og det ser ud til at have været den rigtige beslutning, siger Lars Kristensen.

Nu vil han afvente en evaluering.

- Og så må vi se, hvad der skal ske med det fremadrettet, siger han.