Udvalgsformand: - Vi ændrer ikke kurs, vi blev bare nedstemt

Der er ikke tale om et kursskifte, når udvalgsformand Kirsten Nørgård Christensen (V) mener ét den ene uge og partifælle og borgmester Thomas Andresen melder det stik modsatte ud den næste. Det er at bøje sig for flertallet, mener hun.

Aabenraa: Venstres Kirsten Nørgård Christensen, formand for børne- og uddannelsesudvalget, har ved flere lejligheder påpeget, at Fjordskolen selv må afholde de udgifter, der er forbundet med at skolen først flyttes til Kruså næste sommer, selvom den nye skole allerede er klar fra november.

Nu har byens og partiets førstemand, Thomas Andresen, sagt, at pengene vil blive fundet under budgetforhandlingerne i september i stedet. Det kunne ligne en undsigelse af hans egen udvalgsformand.

Borgmesteren melder nu ud, modsat dig for en uge siden, at pengene skal findes under budgetforhandlingerne. Hvad synes du om det?

- Jeg tror ikke, Thomas har sagt, at dem finder vi bare på budgettet. Jeg tror, han har sagt, vi vil forhandle om at finde dem. Vi blev nedstemt på børne- og uddannelsesudvalgets møde på det her punkt. Min klare holdning var, at Fjordskolen selv skal finde pengene, men når vi bliver stemt ned, må vi arbejde loyalt for det, som flertallet vil, og det er at finde pengene i budgettet for 2019.