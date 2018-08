Udvalg siger nej til længere åbningstid i børnehaven

KRUSÅ: For mange børnefamilier kan det være svært at nå at hente børnene, inden daginstitutionen lukker. Det mærker man blandt andet i Børnehuset Kruså, hvor flere af familierne har et ønske om længere åbningstid.

I dag lukker børnehuset klokken 17 til hverdag og klokken 16.30 om fredagen. Bestyrelsen har søgt om lov til at udvide åbningstiden med en halv time hver dag mod så til gengæld at åbne lidt senere om morgenen.

Men kommunens børne- og uddannelsesudvalg har sagt nej.

- Der er faktisk også familier, der har behov for den tidlige åbning. Derfor er det ikke nogen løsning at flytte åbningstiden. Vi mener, det må være nemmere at finde nogen, der kan hente børnene tidligt om eftermiddagen frem for at finde nogen, der kan passe dem tidligt om morgenen, siger Kirsten Nørgård Christensen (V), der er formand for børne- og uddannelsesudvalget.

Hun understreger, at de nye store institutioner, som er på vej i kommunen, vil have nemmere ved at holde længere åbent både om morgenen og om eftermiddagen.