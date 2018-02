Udvalg sætter nu Kongehøjskolen på sin dagsorden

Formanden for børne- og uddannelsesudvalget, Kirsten Nørgård Christensen (V), har ikke set lærerkredsens undersøgelse, der viser en høj grad af mistillid mellem lærerne og ledelsen på Kongehøjskolen, men den bliver taget op på udvalgets møde tirsdag.

Aabenraa: Tirsdag mødes Aabenraa Kommunes børne- og uddannelsesudvalg. Med et ekstra punkt på dagsordenen. Efter JydskeVestkysten søndag kunne fortælle, at en trivselsundersøgelse lavet af Aabenraa Lærerkreds viser, at der er en fatal mangel på tillid mellem lærergruppen og ledelsen på Kongehøjskolen, er skolechef Lars Borst Hansen blevet bedt om på udvalgsmødet at komme med en orientering om sagen. - Jeg har været orienteret om, at der var et eller andet, men jeg har ikke set undersøgelsen, og derfor kommer skolechefen på tirsdag og giver os en status, siger formanden for børne- og uddannelsesudvalget, Venstres Kirsten Nørgård Christensen. Hun kalder det ærgerligt, at medarbejderne på kommunens største folkeskole tilsyneladende ikke har tillid til deres ledelse, og hun håber, at det her giver anledning til, at man får sat sig ned og fundet ud af, hvad der reelt er galt.

Trivselsundersøgelsen Aabenraa Lærerkreds har 67 medlemmer på Kongehøjskolen, heraf har 60 svaret på trivselsundersøgelsen.



43 procent har på spørgsmålet "I hvilken grad kan man stole på de udmeldinger, der kommer fra skolelederen?" svaret "slet ikke" eller "mindre grad". Samme svar lyder fra 55 procent, når der bliver spurgt om "I hvilken grad arbejder ledelsen på at fremme trivslen på arbejdspladsen?".



Derudover har næsten en tredjedel svaret, at de inden for det seneste år har haft sygedage eller været sygemeldt på grund af arbejdsbetinget stress.

Et levn fra tidligere - Jeg synes, man mangler at få fundet ud af, hvad problemet er. Er det på grund af overskridelsen af budgettet, som har betydet reduktioner, eller ligger der noget helt andet til grund for utilfredsheden? Vi skal have fundet ud af, hvad der er op og ned og have taget hånd om det, mener Kirsten Nørgård Christensen, der ikke kan lade være med at tænke tanken, at noget af det bunder i de problemer med trivslen, der tidligere har været på Kongehøjskolen: - Er det er levn derfra, som man ikke helt har fået bugt med?