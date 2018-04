Udvalg holder fast i nyt boligområde trods naboprotester

- Det kan ikke lade sig gøre. Om vinteren, når det er glat, er vi nødt til at køre ned oppe fra Stolligvej, og det samme gælder for de vareleverancer, vi får. Lastbilerne kan ikke komme op ad bakken, forklarer Claus Lund.

Men Aabenraa Kommunes teknikere har regnet sig frem til, at sådan en vej vil koste et sted mellem 15-20 millioner og mener derfor, at det ikke er et realistisk forslag.

Gruppen er blandt andet bange for, at de nye beboere vil benytte Dimen som en smutvej.

Men naboerne på Dimen vest for det nye boligområde er ikke begejstrede for den nye udstykning. Kommunen har holdt møde med naboerne og efterfølgende inviteret dem til at komme med ideer og kommentarer.

STOLLIG: Et område lige syd for Stolligvej har i flere år været udlagt til nyt parcelhusområde i Aabenraa kommuneplan, og nu bliver udstykningen en realitet.

Et forslag til lokalplan for det nye boligområde ved Stolligvej øst for Dimen sendes nu i høring i otte uger.Samme bygherre har også planer om at udstykke et areal vest for Dimen til boliger. Det er dog slet ikke udlagt til boligformål i kommuneplanen, og dermed har den plan lange udsigter. Beboerne langs Dimen har også gjort indsigelser mod disse byggeplaner - blandt andet fordi de rækker ind i et område, der for nylig er blevet fredet.

Vejen er fredet

Den meget stejle og brolagte vej, Dimen, har status som fortidsminde, og derfor må der ikke bygges indenfor en afstand af 100 meter fra vejen.

Aabenraa Kommune har dog tænkt sig at søge dispensation, så der kan bygges indenfor 30 meter fra vejen.

Skulle det ikke lykkes, betyder det, at to at de påtænkte grunde må sløjfes.

Den planlagte udstykning betyder også, at kommunen skal have dispensation fra skovbyggelinjen. Philip Tietje (V), der er formand for vækstudvalget for land og by, slår fast, at dispensationer simpelt hen er nødvendige, hvis der overhovedet skal bygges nyt i Aabenraa.

- Vi har jo det problem, at der er skov eller vand hele vejen rundt, så vi er nødt til at have dispensationer, siger ham.