Udstilling: Gode historier fortæller om vellykket integration i Aabenraa

Torsdag var der fernisering på udstillingen 100% Fremmed? Den består blandt andet at 10 fotos af lokale personer med udenlandsk herkomst, som har integreret sig i lokalsamfundet.

Santha gjorde opmærksom på, at alle muligheder er åbne for os, som er født og opvokset i Danmark. Og det skal vi være meget glade for.

Hun stod foran et portræt af sig selv, som indgår i udstillingen 100% Fremmed? Den er landsdækkende og viser 300 protrætter og historier om flygtninge, som er blevet i Danmark. I hver by, hvor udstillingen kommer, indgår desuden ti lokale portrætter.

- Jeg uddannede mig til sosu-assistent og arbejder med demente på et plejehjem, fortalte hun på gågaden i Aabenraa torsdag eftermiddag.

Men bag tallene gemmer sig mennesker. Som Santha, der bor i Aabenraa Kommune og er dybt taknemmelig for det liv, som hun lever i Danmark.

Blev apoteker

I udstillingen medvirker også Shapour Sobhani, som er kommet til Danmark fra Iran. Han fortalte deltagerne ved åbningen af udstillingen, at der er nogle fordomme i hans nye land.

- For kan sådan en som mig fra et andet land drive et apotek? Ja, det kan jeg, sagde Shapour Sobhani, som er apoteker på Svane Apoteket i Aabenraa.

Han befinder sig også godt i Danmark og har den filosofi, at hvis man er et givende menneske, får man altid noget tilbage.

Ud over de lokale portrætter, som altså er bag glas i butiksruder, består den landsdækkende udstilling af nogle plancher, som er stillet op i gågaden og ved biblioteket.

Netop på biblioteket blev udstillingen åbnet af formand for kultur- og fritidsudvalget, Lars Kristensen.

Han sagde, at religion og hudfarve ikke behøver at være årsag til, om man føler sig fremmed i et nyt land. Om man føler sig udenfor eller godt tilpas, afhænger af, hvordan man er som person, slog Lars Kristensen fast.