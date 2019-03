Udsolgte koncerter: Spillested har svært ved at få armene ned

Aabenraa: Det er en drøm at være spillestedsleder på NygadeHuset i Aabenraa for tiden. Kulturhuset vælter sig nærmest i succes, og i februar måned kan NygadeHuset se tilbage på fire koncerter med Laura Illeborg og Knud Møller, den færøske verdensstjerne Teitur, bandet Peter og De Andre Kopier og The White Album, der alle spillede for fulde huse.

- Ja, det er dejligt at være spillestedsleder i NygadeHuset, og især når man brænder for musik, siger Bitten Lehmann-Poulsen, der efterhånden har været på NygadeHuset i 12 år.

- Vi har fået utrolig mange positive tilbagemeldinger fra publikum, og artisterne har været meget begejstrede for at spille i Aabenraa. Det er uden tvivl et skulderklap, når alle fire koncerter i sæsonens første måned bliver udsolgt, fortsætter hun.

Når NygadeHuset byder på koncerter, bliver der kun sat 100 billetter til salg, og det er helt bevidst.

- Vi sælger kun 100 billetter, og det er for, at alle kan sidde ned, siger Bitten Lehmann-Poulsen.