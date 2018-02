Udskældt skoleleder: - Det er et fælles ansvar

Aabenraa: Vibeke Domar Fischer, leder af Kongehøjskolen, vidste godt, Aabenraa Lærerkreds havde gennemført en ny trivselsundersøgelse. Det var imidlertid først torsdag, hun blev gjort bekendt med resultatet af den på et møde med skolechef Lars Borst Hansen, og hun lægger ikke skjul på, at det gør indtryk, at lærerne har svaret, som de har gjort.

- Jeg ser selvfølgelig med stor alvor på, at det er sådan, tingene opleves, og at det kommer til udtryk på den her facon, siger hun.

Allerede torsdag kaldte hun de undervisende medarbejdere sammen, hvor hun lagde vægt på, at alle har et fælles ansvar for at få løst opgaven med at forbedre trivslen, og det gentog hun over for JydskeVestkysten fredag.

- Jeg kan ikke som enkeltperson forandre hele verden. Det kan jeg kun, hvis vi står sammen og vil det sammen, siger hun og uddyber:

- Vi må i gang med at hjælpe hinanden med at finde ud af, hvilke løsningsmuligheder vi har inden for de rammer, der er. Trivslen har været et omdrejningspunkt i al den tid, jeg har været på Kongehøjskolen, men vi må se på, om vi skal justere på den måde, vi arbejder med det på. Der er ikke nogen lette løsninger på den slags.