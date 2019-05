Udsigt til fristed: Sønderjysk veteranforening jubler over samarbejde med kommune

En ny samarbejdsaftale mellem Aabenraa Veteranforening og kommunen skal komme veteranerne og deres pårørende til gode. I første omgang ser det ud til at lykkes med at få stablet et fristed for veteranerne på benene.

- Jeg er utroligt glad for, at vi har fået lavet den aftale. Det giver også noget mere blod på tanden i forhold til at komme ud og sætte noget i gang, siger Benny Jeppesen.

Først til næste år

En konkret del af aftalen handler om en række fiskehuse, som skal fungere som et fristed for veteraner, der har brug for at koble af og komme lidt væk fra det hele. Det bliver foreningens ansvar at drive dem, men kommunen har indvilget i at betale elregningen det første år. Derudover forestiller Benny Jeppesen sig, at foreningen skal i gang med at søge fonde til det projekt.

- Men de kommer formentlig først i brug fra næste år, da vi først skal have dem renoveret, siger han.

Borgmester Thomas Andresen (V) er også glad for aftalen, som har været på bedding i et stykke tid, fortæller han.

- Vi vil gerne signalere, at det her med veteranerne er altså vigtigt for os. Derudover er det også vigtigt for os at få det gelejdet ind på nogle spor, så der er en god forventningsafstemning. For det er et svært håndterbart område, siger Thomas Andresen.

Netop derfor har kommunen brug for den slags dialogpartnere på området.

- Så jeg er rigtig glad for, at der i den her veteranforening er ressourcestærke folk, der eksempelvis har arbejdet aktivt på at få de her fiskehytter stillet til rådighed. Vi har med vores veterankoordinator været med til at understøtte og delvist finansieret det, så vi kan få noget op at stå, siger Thomas Andresen.