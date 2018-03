Udsatte børn skal vente kortere tid på en plads på julemærkehjem

Kollund: For et barn kan ventetid være en hård omgang, og specielt, hvis man er et barn, som ikke trives i sin hverdag og drømmer om en ny begyndelse på ét af landets fem julemærkehjem.

Men nu er der håb for de mange børn, som står på venteliste til at komme på julemærkehjem. Ventetiden er nemlig faldet markant, efter at Julemærkefonden i januar kunne åbne sit femte julemærkehjem - denne gang i Roskilde, hvor en stor privat donation har gjort det muligt at åbne Liljeborg, som er det første nye julemærkehjem siden 1962.

På Julemærkehjemmet Fjordmark i Kollund har ventetiden været helt oppe på 18 måneder, men beslutningen om at holde åbent hele året, som skete for nogle år siden, samt åbningen af Liljeborg har betydet, at ventetiden på det lokale julemærkehjem er faldet til 3-5 måneder.

- Ventetiden har været meget lang på Fjordmark, og det kan være hårdt at vente så længe, når man som familie har besluttet sig for at søge hjælp. Det er næsten ikke til at holde ud for de børn og deres familier. Samtidig har den lange ventetid måske også virket afskrækkende på nogle familier, men sådan behøver det ikke være længere. Med åbningen af Liljeborg kan vi nu hjælpe 1000 børn om året mod 750 før, og det er godt for børnene og familierne, og det er også dejligt for os at kunne hjælpe flere udsatte børn, for behovet er der stadig, siger direktør i Julemærkefonden, Søren Ravn Jensen.