Udsatte børn og unge mangler støtte fra sydjyske håndværkere

For fjerde år i træk går landets håndværkere sammen om en vigtig mission: At gøre en forskel for udsatte børn og unge i Danmark. Kampagnen En Hjælpende Hånd er arrangeret af Ungdommens Røde Kors, som sidste år fik håndværkere i 54 byer med. Kun to af de støtter kom fra jyske firmaer syd for Vejle.

- Det her skal ikke være en københavner-indsamling, men det er en udfordring hvert år at få de jyske og specielt de sydjyske virksomheder med. Vi vil gerne ud i alle kroge og hjælpe de udsatte børn og unge, og tanken med denne kampagne er, at de penge, som håndværkerne støtter med, går til lokale projekter. Man kan dermed følge med i, hvad ens penge går til, forklarer Sidsel Nybo Andersen, som er erhvervsfundraiser i Ungdommens Røde Kors.

At være håndværker er fedt

Hun har ingen forklaring på, hvorfor de sydjyske håndværkere ikke har lyst til at være en del af kampagnen, når nu håndværkere i resten af landet gerne vil.

- De bliver måske ringet op af en masse gode formål, men vi vil gerne understrege, at vi ikke kun vil have støtte. Vi vil gerne være med til at gøre børn og unge opmærksomme på håndværkerfaget og vise dem, at det er fedt at kunne et håndværk. De her børn har brug for en hjælpende hånd, men på sigt kan de jo også blive unge, som får brug en læreplads som håndværker, og dem er der jo mangel på i håndværkerfagene, siger fundraiseren.

Der er allerede to aktiviteter for udsatte børn og unge i Aabenraa: En mentorordning for unge og en sygehuscafé for indlagte børn og unge. De to aktiviteter har brug for støtte fra håndværkerne, men der er også brug for flere andre aktiviteter i det sydjyske, og derfor vil Ungdommens Røde Kors gerne have flere håndværkere med.

- Et sponsorat består af minimum 2500 kroner, og man kan gøre det på forskellige måder. Nogle vælger at donere en dagsløn til indsamlingen, mens andre giver et sponsorat. Tanken er bare, at pengene går til et lokalt projekt, så håndværkerne kan gå hen og møde de børn og unge, som får glæde af deres sponsorat, pointerer Sidsel Nybo Andersen.