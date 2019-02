Tinglev: Om Nye Borgerlige er beredt til den kommende valgkamp, skal være usagt, men nu ved seks kandidater og kampagnefolk fra partiet i hvert fald mere om det sønderjyske beredskab og Brand & Redning Sønderjyllands udfordring med at blive boende hos Beredskabsstyrelsen. De øvrige partier stillede til sammen med syv udvalgte.

Brand & Redning Sønderjylland havde inviteret lokalt valgte folketingsmedlemmer og -kandidater til hovedsædet i Tinglev for at få hjælp til at blive hos Beredskabsstyrelsen Teknisk Skole. Man har ikke kunnet opnå en aftale med Beredskabsstyrelsen eller Forsvarsministeriet, og derfor har Brand & Redning Sønderjylland skønnet, at der er brug for at gå nye veje.

Lars Møldrup, direktør for Brand & Redning Sønderjylland, fortalte om hverdagen hos beredskabet med base i Tinglev, hvor Beredskabsstyrelsen Teknisk Skole har ét af Europas mest anerkendte øvelsesterræner og et uddannelsesmiljø, det sønderjyske beredskab gerne vil være en del af.