Udligningsordning kan gå begge veje for Aabenraa Kommune

Et forslag til en ny kommunal udligningsordning kan give Aabenraa Kommune både flere og færre millioner i kassen.

- De fem modeller er til at håndtere. Dem er jeg ikke nervøse for. Jeg havde egentligt frygtet, at det var værre, men det er en lille margen, de fem modeller viser, siger han.

Fire af modellerne vil give Aabenraa Kommune en økonomisk gevinst på mellem 3,0 og 18,9 millioner kroner, mens en enkelt model vil give kommunen et tab på 2,9 millioner kroner.

Aabenraa: Der står millioner af kroner på højkant for Aabenraa Kommune, når landets politikere skal tage stilling til et nyt kommunalt tilskuds- og udligningssystem gældende fra 2019. Økonomi- og Indenrigsministeriets Finansieringsudvalg er netop kommet med en rapport om tilpasninger af systemet, og her arbejdes der med fem forskellige modeller, der hver for sig vil påvirke økonomien i Aabenraa Kommune på forskellige måder.

Sådan ser regnskabet ud for Aabenraa Kommune i Finansieringsudvalgets rapport:Model 1: + 14,2 millioner kroner. Model 2: - 2,9 millioner kroner. Model 3: + 18,9 millioner kroner. Model 4: + 17,9 millioner kroner. Model 5: + 3,0 millioner kroner.

Små beløb

For borgmesteren får udsigten til en gevinst på i bedste fald 18,9 millioner kroner ham ikke til at falde i svime.

- Jeg slår ikke flik-flak over at skulle få 18,9 millioner kroner. Det er små beløb, vi snakker om, siger Thomas Andresen.

- Det er samtidig vigtigt at slå fast, at der kun er tale om et forslag, fortsætter han.

Formanden for Socialdemokratiets gruppe i Aabenraa Byråd, Karsten Meyer Olesen, har endnu ikke nærlæst rapporten fra Økonomi- og Indenrigsministeriets Finansieringsudvalg, men han mener, at tallene for Aabenraa Kommune slet ikke er så tossede.

- Det er positivt, at der er fire modeller, der giver Aabenraa Kommune en gevinst. Det kunne have været meget værre, siger Karsten Meyer Olesen.

- Jeg er meget positivt overrasket over resultatet. Det er ikke så ringe endda, fortsætter han.

Formålet med udligningssystemet er at udjævne forskellene mellem kommunerne, og Finansieringsudvalget slår i rapporten fast, at løsningsmulighederne primært har sigte på at løse en række udfordringer, som det tegner sig på det mellemlange sigt.