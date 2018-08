Udfordring: Sidste udkald for at cykle til Paris

Aabenraa: Det er ikke lang tid siden, at Team Rynkeby Sønderjylland landede i Paris efter mange måneders træning. Cykelholdet, som hvert år cykler til Paris for at samle penge ind til børn med kræft, hviler dog ikke på laurbærrene, og processen med at danne det nye hold til 2019 er allerede i fuld gang.

Faktisk er Team Rynkeby Sønderjylland så langt fremme i processen, at ansøgningsfristen for at blive en del af næste års hold er fredag den 17. august.

- Hvis man overvejer det, så skal man gøre det. Man er med til at gøre en kæmpe forskel for børn med en kristisk sygdom. Samtidig får man en oplevelse for livet og rigtig mange nye venner, siger Camilla Eva Jørgensen, der er PR-ansvarlig for Team Rynkeby Sønderjylland.