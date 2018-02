Udenlandske landmænd skal lære dansk på gården

Teamchefen for HR & Arbejdsgiverservice hos Sønderjysk Landboforening, Conni Tetens, er godt tilfreds med den aftale, som landboforeningen netop har indgået med AOF Syd i Aabenraa. Den går ud på, at udenlandske landbrugsmedarbejdere fremover kan lære dansk hjemme på gården via skype.

Aabenraa: - Vi har en fornemmelse af, at der er en del udenlandske landbrugsmedarbejdere, der har udfordringer med at møde op på sprogskolen, og transporten er også et problem.

Det er vigtigt for dem at kunne dansk i forbindelse med deres integration.

Stor interesse

Aftalen mellem Sønderjysk Landboforening og AOF Syd skal hjælpe de udenlandske medarbejdere til at blive integreret i det danske samfund.

- Det er vigtigt for dem at kunne dansk i forbindelse med deres integration. Vi oplever også, at mange østeuropæere ikke er så gode til engelsk, så dem har vi lidt svært ved at kommunikere med, siger Conni Tetens.

Sønderjysk Landboforening har ikke tal på, hvor mange udenlandske landbrugsmedarbejdere som kunne tænkes at have lyst til at lære dansk via skype-baseret undervisning.

- Men det virker, som om der er stor interesse, og jeg ved, at lærerne på AOF Syd brænder for det, siger Conni Tetens.

Sønderjysk Landboforening vil nu sammen med AOF Syd gå i gang med at finde seks-otte deltagere til det første hold, som efter den foreløbige plan skal starte op efter påske som et slags forsøgshold.