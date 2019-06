Udenlandske investorer tager fuld kontrol over stort biogas-projekt i Kliplev

- Som annonceret sidste år har SBS overtaget hele projektet fra Envo Group i et set-up, hvor Envo er en ikke-kontrollerende minoritet med en mindre finansiel interesse i projektet. Envo er således ikke længere direkte involveret i udviklingen af projektet, men på baggrund af deres lange historie og erfaring på projektet har vi en aftale med dem om at yde strategisk rådgivning og støtte til projektet efter behov, siger han.

Sustainable Bio Solutions er et partnerskab mellem Hudson Sustainable Investments (HSI) og Eurolinque (ERL), med det formål at investere i biogas og andre grønne energiteknologier i Danmark. HSI er et amerikansk investeringsfirma med speciale i investeringer i grøn energiproduktion. ERL er et internationalt ejendomsfirma, der har investeret i Denmark siden 2016.Kilde: Sustainable Bio Solutions

- Vi har valgt Bigadan, fordi de har 40 års erfaring med biogas og 30 anlæg rundt i Danmark og udlandet, vi kan trække erfaringer fra, siger Lars Byberg, som også forventer, at Bigadan kommer til at drive anlægget.

SBS - som er dannet i et samarbejde mellem de globale investeringsfirmaer Hudson Sustainable Investments og Eurolinque - har senest indgået en aftale med Bigadan, der ifølge Lars Byberg bygger anlægget i et nyt design, som adskiller sig fra det design, som Envo havde planlagt til projektet.

Tilladelserne er på vej

Det bliver Lars Byberg som projektleder, der skal køre det i hus i forberedelsesfasen.

- I første omgang skal vi have sikret, at der er det biomassegrundlag, der er nødvendigt. Jeg står for at lave kontrakterne med landmændene, der skal levere til anlægget, og jeg snakker med kommunen om at få miljøgodkendelserne på plads. Vi har været til møde med forvaltningen om de ting, og det ser godt ud. De er på vej, siger Lars Byberg.

Det er vigtigt, at miljøgodkendelsen er på plads inden 1. juli.

- Det hænger sammen med, at vi ellers ikke kommer ind i den afregningsordning, der sikrer anlægget økonomisk. Det er helt afgørende for, at vi kan komme i gang med at bygge, siger Lars Byberg.

Folketingets partier har nemlig besluttet at stoppe den nuværende støtteordning til nye biogasanlæg i 2020, og det er den ordning, Kliplev-projektet skal nå at være med i.

Lars Byberg forventer første spadestik i efteråret 2019, og at anlægget står klar i 2020.