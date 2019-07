Udenlandske autocampere invaderer sønderjysk havneby

Jens Christian Clausen er formand for Aabenraa Sejl Club, og det er netop sejlklubben, der ejer og bestyrer autocamper-pladsen, der ligger smukt placeret lige ved lystbådehavnen og mindre end et stenkast fra strand og vand. Formanden kan berette om stor travlhed på pladsen, og sidste års rekord ser ud til at blive slået.

Aabenraa: - De sidste 10 år har vi hvert år haft et stigende antal gæster, og det ser ud til at fortsætte i år. Der er næsten udsolgt hver aften.

Flest nordmænd

Autocamper-pladsen i Aabenraa har åbent året rundt, og der er plads til 48 autocampere af gangen. De pladser er lige nu stort set udelukkende fyldt op af udenlandske autocampister.

- Der er flest nordmænd, men der er også mange tyskere, svenskere og hollændere, siger Jens Christian Clausen.

Trods de rekordmange overnatninger år efter år, så formanden for Aabenraa Sejl Club gerne, at de enkelte autocampister blev lidt længere.

- De fleste tager kun en overnatning og kører så videre enten nord- eller sydpå. Vi vil gerne have, at de tager en ekstra overnatning. Både for vores økonomis skyld, men også for byens skyld, siger Jens Christian Clausen, der selv er ivrig autocampist og netop har været på en længere tur i Toscana-området.

For at få de udenlandske autocampister til at blive lidt længere, ser Jens Christian Clausen kun en løsning.

- Aabenraa skal være bedre til at informere om, hvad byen har at tilbyde, siger han.