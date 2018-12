Udenlandske Kurt Beier-chauffører har kostet 200.000 skattekroner

Godt 200.000 kroner af skatteydernes penge er blevet brugt på at forpleje og indkvartere de udenlandske chauffører, som tidligere var ansat ved Kurt Beier Transport, og som er blevet vurderet til at have været ofre for menneskehandel. Det viser en aktindsigt, som JydskeVestkysten har fået.

Offentlige midler: Det er skatteydernes penge, som har betalt for gildet, efter en række udenlandske lastbilchauffører i slutningen af oktober forlod en lejr ved Kurt Beier Transports adresse i Padborg.

Center mod Menneskehandel har siden 30. oktober betalt i alt 143.800 kroner for chaufførernes indkvartering, ligesom hver chauffør om dagen har modtaget 80 kroner til mad og andre fornødenheder.

Centeret har endnu ikke opgjort, hvor mange penge der i alt er blevet brugt på mad og andre fornødenheder, men ifølge Fagbladet 3F, som ligeledes har fået aktindsigt i omkostningerne, så løber dét beløb op i cirka 60.000 kroner.

Dermed lyder det samlede beløb på godt 200.000 kroner. Center mod Menneskehandel oplyste til JydskeVestkysten i november, at pengene ville komme fra en satspulje til at bistå ofre for menneskehandel.

- De er indkvarteret i nærområdet, hvor vi kunne finde plads til dem. Jeg kan ikke fortælle adressen, sagde Trine Ingemansen, leder af Center mod Menneskehandel, dengang til avisen.

Socialstyrelsen, som Center mod Menneskehandel hører under, har fortsat afvist JydskeVestkystens anmodning om at få oplyst, hvor chaufførerne var indlogeret.

- Det skyldes, at det ikke kan udelukkes, at Center mod Menneskehandel fremtidigt vil benytte et af disse indkvarteringssteder til ofre for menneskehandel, hvorfor hemmeligholdelse af disse er påkrævet af hensyn til ofrenes sikkerhed, lyder begrundelsen i aktindsigten fra Socialstyrelsen.

Ifølge Fagbladet 3F har omkring 200 chauffører på skift levet i lejren i Padborg, hvor de boede under kummerlige forhold og havde en timeløn på cirka 15 kroner. Den 30. oktober forlod de frivilligt lejren sammen med politiet.

Den 7. november konkluderede Center mod Menneskehandel, at chaufførerne var ofre for menneskehandel. I sidste uge forlod en del af chaufførerne Danmark.