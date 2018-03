Uddannelser rammes under konflikt

På Social- og Sundhedsskolen Syd i Aabenraa, hvor man uddanner sosu-assistenter, sosu-hjælpere og pædagogiske assistenter, er man af akademikerne udtaget til konflikt, men endnu har skolen ikke et overblik over konsekvenserne. Det forventer man at have i løbet af tirsdagen.

- Det er medarbejdernes private anliggende, om de er organiseret og hvor de så er det. Det er ikke noget, vi som arbejdsgiver kan blande os i, siger Birthe Friis Mortensen, som til gengæld kan fastslå, at konfliktramte uddannelser næppe bliver udbudt med et nødberedskab.

Aabenraa: Selv om der stadig er flere spørgsmål end svar, ser det ud til, at en række uddannelser i Aabenraa kommer til at blive ramt, hvis storkonflikten ikke finder en mindelig løsning. På UC Syd i Aabenraa huser man uddannelserne til pædagogisk assistent, pædagog, sygeplejerske og socialrådgiver.

FOA ruster sig

Hos Aabenraa Kommune, ved man, at man bliver ramt. Det ligger fast, at FOA har udpeget Aabenraa Kommune som konfliktområde. Det kommer til at ramme to distrikter - Rødekro om dagen samt Tinglev og omegn både dag og aften.

- I Tinglev og omegn berører det 32 af vores medlemmer og Rødekro 33 medlemmer, så det er ikke vildt og voldsomt, siger Bent Holm Poulsen, der er formand for FOA Sønderjylland.

- Vi har forsøgt at ramme arbejdspladser med mellem 10 og 15 procent af vores medlemsskare, og så har vi ønsket at holde plejehjemmene uden for.

Hos FOA Sønderjylland, som har hjemme i Rødekro, er forberedelserne til en eventuel konflikt skudt i gang, og det vil også ramme områder af hjemmeplejen i Haderslev og Tønder kommuner.

- Vi skal have medlemmerne registreret, se på, hvordan vi kan lave aktiviteter, om der skal laves demonstrationer, og om der er medlemmer, der vil være med til at gå forrest i planlægningen, forklarer Bent Holm Poulsen.

Aabenraa Kommune er i tilfælde af konflikt også udtaget af HK Kommunal, som dækker Borgerservice, og akademikerne, der dækker en række forskellige faggrupper, til at blive ramt.