UC Syd vil leje sig ind på Glødelampen

UC Syd har pladsproblemer i Aabenraa og regner med at leje 800-1000 kvadratmeter i VUC's nyrenoverede Aabenraa-afdeling, der går under navnet Glødelampen.

AABENRAA: UC Syd kunne for snart to år siden tage en helt ny skole i brug i Aabenraa. Men allerede nu er pladsen blevet for trang. Derfor har UC Syd siden sidste sommer været på udkig efter ledige lokaler i området.

En overgang var det planen, at UC Syd skulle købe eller leje dele af Fjordskolens afdeling på Skolevænget, der bliver ledig til sommer, når Fjordskolen flytter til Kruså.

Men nu er UC Syd i stedet ved at indgå en aftale med VUC. Planen er, at UC Syd, der uddanner, pædagoger, socialrådgivere og sygeplejersker, skal leje sig ind hos VUC, der har nyrenoverede og meget flotte faciliteter i Lavgade i Aabenraa.

- Vi regner med at indgå en aftale om et kortere lejemål - måske tre eller fem år. Hvis vi permanent får brug for mere plads, så vil vi gerne løse det ved at bygge ud på vores egen campus, siger Henrik Leth, der er direktør for UC Syd.

Han fastslår, at det ikke er grunduddannelserne, der skal flytte til Lavgade. Det bliver kursister på UC Syds AMU-kurser og efter- og videreuddannelseskurser, der skal undervises i lejede lokaler hos VUC.

Det er VUC´s alvorlige økonomiske problemer, der gør, at uddannelsesinstitutionen nu udlejer nogle af lokalerne i Lavgade.