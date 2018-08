UC Syd i Aabenraa har kig på Fjordskolen

AABENRAA: I september i fjor lagde daværende uddannelses- og forskningsminister Søren Pind vejen forbi for at klippe snoren og indvie UC Syds nye Campus Aabenraa.

Men allerede nu må UC Syds direktør Henrik Leth erkende, at de nye lokaler er for små.

Derfor har han skrevet til borgmester Thomas Andresen og spurgt om, hvorvidt UC Syd enten kan købe eller leje Fjordskolens afdeling på Skolevænget, som ligger lige ved siden af.

UC Syd kunne godt bruge lokalerne allerede til januar, men skolens er også interesseret, selv om det først kan blive til næste sommer.

UC Syd direktør Henrik Leth, forstår godt, det kan virke underligt, at den nye bygning allerede nu er for lille.

- Vi byggede ud fra det behov, der var, da vi gik igang. Undervejs fik vi mulighed for at udvide byggeriet med 500 kvadratmeter, og det benyttede vi os af. Men vi er blevet overhalet af vores egen succes og må erkende, at vi har bygget for småt, siger han.

Det er ikke så meget grunduddannelserne, det kniber med at få plads til. Det er i høj grad UC Syds AMU-kurser og efteruddannelse generelt, som gør, at der mangler lokaler.

UC Syd uddanner pædagoger, sygeplejersker, socialrådgivere og pædagogiske assistenter i Aabenraa og har derudover en række efteruddannelser.