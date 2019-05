UC Syd får grønt lys til at optage flere sygeplejestuderende

UC Syd øger optaget på sygeplejerskeuddannelsen for at imødekomme et større behov i sundhedssektoren.

Aabenraa: Allerede nu er det svært at rekruttere sygeplejersker i Region Syddanmark, og behovet for uddannede sygeplejesker bliver ikke mindre i fremtiden. Derfor har UC Syd søgt om at uddanne flere sygeplejersker, og det ønske har Uddannelses- og Forskningsministeriet nu efterkommet. Det betyder, at der allerede fra optageåret 2019-2020 på UC Syd i Aabenraa udvides med 20 pladser, fra 120 til 140. Det er Region Syddanmark, der bad UC Syd om at undersøge mulighederne for at uddanne flere sygeplejersker. Allerede for året 2018-2019 blev antallet øget i Esbjerg med 20 pladser.

Praktikpladser til alle - Flere steder er rekrutteringen til sygehuse og kommuner udfordret. Og ser vi frem, kommer der mange flere ældre. Det betyder sygeplejerskemangel de kommende år, hvis vi ikke øger optaget, og det er derfor, vi har taget initiativ til en øgning i Syddanmark, før vi får det pålagt af regeringen i forbindelse med sundhedsreformen, siger Heidi Have, institutchef for Sundhedsuddannelser på UC SYD, i en pressemeddelelse. Der øges med 20 pladser i Aabenraa efter aftale med kliniske uddannelsessteder for at være sikker på, at der også er praktikpladser. - Jeg er rigtig glad for, at vi sammen med kommunerne har lavet en aftale om, at vi løfter opgaven og finder praktikpladser til flere studerende. Vi håber, det øgede optag betyder, at der i fremtiden er flere sygeplejersker til at løfte opgaverne på sygehusene, i psykiatrien og i kommunerne, siger sygeplejefaglig direktør Eva Nielsen, Sygehus Sønderjylland.