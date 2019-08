Tyvene har haft travlt: Tre indbrud på stribe

Aabenraa: Syd- og Sønderjyllands politi kunne fredag morgen berette om tre indbrud begået i Aabenraa Kommune.

Natten til torsdag gik det ud over et værksted på Engvej i Aabenraa, som tyvene skaffede sig adgang til ved at bryde et vindue op. Det er endnu uvist, om der er stjålet noget.

Natten til torsdag var den også gal på Flensborgvej i Kruså. Her kom tyvene ind i en virksomhed ved at klippe en kæde over, og med sig fik de en motorsav, en plasmaskærer, en højtryksrenser og to computere.

På Grænsevejen ved Bylderup Bov har der også været tyve på spil, og det er foregået i perioden fra lørdag til torsdag. Det gik ud over et lager, hvorfra der blev stjålet dæk, bilbatterier og fælge.